Birkenfeld
17-Jährige aus Birkenfeld wohlbehalten angetroffen
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Die vermisste 17-Jährige aus Birkenfeld konnte am heutigen Montag, 7. September 2026, wohlbehalten im Landkreis Birkenfeld angetroffen werden.



Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche nach der Vermissten. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde gelöscht. Die Medien werden gebeten, Veröffentlichungen von personenbezogenen Daten, insbesondere von Fotos der Vermissten, ebenfalls zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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