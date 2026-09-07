17-Jährige aus Birkenfeld wohlbehalten angetroffen

Die vermisste 17-Jährige aus Birkenfeld konnte am heutigen Montag, 7. September 2026, wohlbehalten im Landkreis Birkenfeld angetroffen werden.





Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche nach der Vermissten. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde gelöscht. Die Medien werden gebeten, Veröffentlichungen von personenbezogenen Daten, insbesondere von Fotos der Vermissten, ebenfalls zu löschen.



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