17-Jährige aus Birkenfeld wohlbehalten angetroffen

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche nach der Vermissten. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde gelöscht. Die Medien werden gebeten, Veröffentlichungen von personenbezogenen Daten, insbesondere von Fotos der Vermissten, ebenfalls zu löschen.
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