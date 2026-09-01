17-Jährige aus Birkenfeld vermisst

Birkenfeld (ots) -



Die Kriminalinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 17-jährigen Mia L. V. Die Jugendliche wird seit den Abendstunden des 9. Juli 2026 aus einer Wohngruppe in Birkenfeld vermisst. Die 17-Jährige ist wahrscheinlich selbstbestimmt unterwegs. Es bestehen keine Hinweise auf eine Straftat.



Die Jugendliche stammt aus dem Landkreis Kaiserslautern und könnte sich zwischenzeitlich im Saarland, Großraum Saarbrücken, aufhalten.



Mia L. V. wird wie folgt beschrieben:



- 17 Jahre alt



- Etwa 1,70 m groß



- wiegt etwa 45 kg



- schwarze Haare mit roten Strähnen



- trägt regelmäßig schwarzen, auffälligen Eyeliner und weite

Kleidung



Ein Foto der Jugendlichen finden Sie auf unserer Website: https://s.rlp.de/FWBLQNe.



Wer hat die Vermisste gesehen hat oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Bitte melden Sie sich unter 0651 983-43414 (zu Geschäftszeiten) oder 06782 9910 bei der Polizei Idar-Oberstein bzw. Birkenfeld.



Rückfragen bitte an:



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