16-Jährige aus Wittlich vermisst

Die Jugendliche hat Anlaufadressen im Raum Briedel und Alf und ist vermutlich aus eigenem Antrieb unterwegs.
Galina L. ist ca. 1,65 m groß, schlank und hat lange blonde Haare. Ihre Kleidung ist nicht bekannt. Ein Foto der Vermissten findet sich auf der Fahndungs-Seite unter https://s.rlp.de/kGyAmFK.
Wer hat Galina L. gesehen oder weiß wo sie sich aufhalten könnte? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell
Die Jugendliche hat Anlaufadressen im Raum Briedel und Alf und ist vermutlich aus eigenem Antrieb unterwegs.