16-Jährige aus Wittlich vermisst

Die Jugendliche hat Anlaufadressen im Raum Briedel und Alf und ist vermutlich aus eigenem Antrieb unterwegs.



Galina L. ist ca. 1,65 m groß, schlank und hat lange blonde Haare. Ihre Kleidung ist nicht bekannt. Ein Foto der Vermissten findet sich auf der Fahndungs-Seite unter https://s.rlp.de/kGyAmFK.



Wer hat Galina L. gesehen oder weiß wo sie sich aufhalten könnte? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 entgegen.



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Jana Ernst

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