Hillesheim, Niederbettingen
15-Jährige aus Niederbettingen vermisst
Symbolbild
Symbolbild
Oliver Berg/dpa

Die 15-jährige Casey Kerner aus dem Hillesheimer Ortsteil Niederbettingen verließ gestern um 23:40 Uhr das Haus ihrer Pflegeeltern.

Lesezeit 1 Minute

Sie ließ ihr Handy sowie die Bahnkarte zuhause zurück. Aktuell ist unklar, wo sie sein könnte. Es ist davon auszugehen, dass sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in hilfloser Lage befinden könnte.
Beim Verlassen des Elternhauses trug sie einen schwarzen Hoodie und eine blaue Jeans.

Fotos des Mädchens befinden sich auf der Fahndungsseite unter folgendem Link: https://s.rlp.de/tzT86D2

Wer hat die 15-Jährige gesehen und kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Daun unter 06592 9626-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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