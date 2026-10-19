15-Jährige aus Niederbettingen vermisst

Sie ließ ihr Handy sowie die Bahnkarte zuhause zurück. Aktuell ist unklar, wo sie sein könnte. Es ist davon auszugehen, dass sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in hilfloser Lage befinden könnte.

Beim Verlassen des Elternhauses trug sie einen schwarzen Hoodie und eine blaue Jeans.



Fotos des Mädchens befinden sich auf der Fahndungsseite unter folgendem Link: https://s.rlp.de/tzT86D2



Wer hat die 15-Jährige gesehen und kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Daun unter 06592 9626-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Kerstin Klein

Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

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