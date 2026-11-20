Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen überquerte der Jugendliche die Fahrbahn und wurde hierbei von einem Pkw erfasst. Hierdurch wurde der Jugendliche schwer verletzt. Der Fußgänger sowie der 25-jährige Pkw-Fahrer wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht.
Die L 149 musste zur Unfallaufnahme über einen Zeitraum von etwa 2 Stunden voll gesperrt werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt.
Im Einsatz waren zwei Rettungswagen aus Pluwig und Trier, ein Notarztwagen aus Trier-Ehrang sowie mehrere Streifenwagen der Polizeiinspektion Schweich und der Autobahnpolizei Schweich.
Die Polizeiinspektion Schweich sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können (06502-91570).
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Schweich
pischweich@polizei.rlp.de
06502-91570
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Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen überquerte der Jugendliche die Fahrbahn und wurde hierbei von einem Pkw erfasst. Hierdurch wurde der Jugendliche schwer verletzt. Der Fußgänger sowie der 25-jährige Pkw-Fahrer wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht.