Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen überquerte der Jugendliche die Fahrbahn und wurde hierbei von einem Pkw erfasst. Hierdurch wurde der Jugendliche schwer verletzt. Der Fußgänger sowie der 25-jährige Pkw-Fahrer wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Die L 149 musste zur Unfallaufnahme über einen Zeitraum von etwa 2 Stunden voll gesperrt werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt.

Im Einsatz waren zwei Rettungswagen aus Pluwig und Trier, ein Notarztwagen aus Trier-Ehrang sowie mehrere Streifenwagen der Polizeiinspektion Schweich und der Autobahnpolizei Schweich.

Die Polizeiinspektion Schweich sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können (06502-91570).



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

pischweich@polizei.rlp.de

06502-91570





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell