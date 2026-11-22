Bezugnehmend auf die Pressemitteilung vom 20.11.2026 teilt die Polizeiinspektion Schweich mit, dass der bei dem Verkehrsunfall in Waldrach schwer verletzte 14-jährige Jugendliche am Samstag, dem 21.11.2026, seinen Verletzungen erlegen ist. Der Jugendliche war am Freitagnachmittag gegen 16:50 Uhr beim Überqueren der L 149 im Bereich des Wasgau-Marktes von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden.

Waldrach (ots) –



Bezugnehmend auf die Pressemitteilung vom 20.11.2026 teilt die Polizeiinspektion Schweich mit, dass der bei dem Verkehrsunfall in Waldrach schwer verletzte 14-jährige Jugendliche am Samstag, dem 21.11.2026, seinen Verletzungen erlegen ist.

Der Jugendliche war am Freitagnachmittag gegen 16:50 Uhr beim Überqueren der L 149 im Bereich des Wasgau-Marktes von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern weiterhin an. Hierzu wurde ein Gutachter beauftragt.

Die Polizeiinspektion Schweich bittet weiterhin Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 06502/9157-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

pischweich@polizei.rlp.de

06502-91570





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell