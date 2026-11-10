Kenn
14-Jährige aus Kenn wieder da
Symbolbild
dpa

Die seit Freitag, 30. Oktober 2026, vermisste 14-Jährige aus Kenn hat sich gestern Abend, 9. November, wohlbehalten selbst bei der Polizei gemeldet.

Zuvor war auch im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach ihr gesucht worden.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche nach der Vermissten. Die Pressemeldung und die Öffentlichkeitsfahndung wurden gelöscht. Die Medien werden gebeten, Veröffentlichungen von personenbezogenen Daten, insbesondere von Fotos der Vermissten, ebenfalls zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


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