14-Jährige aus Kenn vermisst

Die 14-jährige Makira O. aus Kenn wird seit Freitag, 30. Oktober 2026, vermisst. Am Freitagmorgen, gegen 6:45 Uhr, ist sie von einer Jugendhilfeeinrichtung in Aach mit dem Bus zur Schule aufgebrochen, dort aber nie angekommen.

Aktuellen Ermittlungen zufolge könnte die Jugendliche sich in Berlin-Mitte aufhalten. Es liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor.



Makira O. ist etwa 1,75 m groß und schlank. Sie hat dunkle Haut und dunkle, lockige Haare. Ein Foto findet sich unter https://s.rlp.de/fudeOUT



Wer hat Makira O. gesehen oder weiß, wo sie sich aufhalten könnte? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 entgegen.



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