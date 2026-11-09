Kenn
14-Jährige aus Kenn vermisst
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Die 14-jährige Makira O. aus Kenn wird seit Freitag, 30. Oktober 2026, vermisst. Am Freitagmorgen, gegen 6:45 Uhr, ist sie von einer Jugendhilfeeinrichtung in Aach mit dem Bus zur Schule aufgebrochen, dort aber nie angekommen.

Lesezeit 1 Minute

Aktuellen Ermittlungen zufolge könnte die Jugendliche sich in Berlin-Mitte aufhalten. Es liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor.

Makira O. ist etwa 1,75 m groß und schlank. Sie hat dunkle Haut und dunkle, lockige Haare. Ein Foto findet sich unter https://s.rlp.de/fudeOUT

Wer hat Makira O. gesehen oder weiß, wo sie sich aufhalten könnte? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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