13-Jähriger Joshua Noah N. aus Welschbillig vermisst

Von dort wurde er als vermisst gemeldet. Er hielt sich in der Vergangenheit und auch am heutigen Morgen regelmäßig in Trier auf. Der Aufenthaltsort des Jungen ist aktuell nicht bekannt.

Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten.

Joshua Noah N. wird beschrieben als ca. 1,70cm groß, schmal, braune längere Haare, gebückte Körperhaltung. Die aktuelle Kleidung ist unbekannt; er trägt jedoch bevorzugt weite Kleidung.



Ein Bild des Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/YCgbmTr



Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Schweich unter der Nummer 06502-9157-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.



