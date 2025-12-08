13-Jähriger aus Longuich vermisst





Philip ist ca. 1, 76 m groß, hat eine schlanke Statur und kurze blonde Haare. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er eine schwarze Jeanshose, eine schwarze Steppjacke und weiße Sportschuhe. Fotos des Jugendlichen finden sich auf der Fahndungsseite: s.rlp.de/tDxKQYR



Es bestehen Hinweise, dass Philip selbstbestimmt unterwegs ist und sich im Großraum Saarbrücken aufhalten könnte.



Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen und wendet sich mit den folgenden Fragen an die Öffentlichkeit: Wer hat Philip gesehen? Wer hat Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort des Vermissten?

Ihre Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Trier rund um die Uhr unter der Rufnummer 0651 983-43391 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell