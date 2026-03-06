Aach
13-Jährige aus Aach vermisst
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

Die 13-jährige Noelle-Julie K. wird seit Dienstag, 3. März 2026, aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Aach vermisst.

Lesezeit 1 Minute

Gegen 13:30 Uhr hat sie die Einrichtung verlassen und kehrte bislang nicht zurück. Möglicherweise könnte sie sich im Raum Zweibrücken aufhalten. Zum aktuellen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die Jugendliche selbstbestimmt unterwegs ist.

Noelle-Julie K. wirkt ihrem Alter entsprechend. Sie ist schlank, hat schwarze Haare und trägt wahrscheinlich eine schwarze Hose und Jacke sowie ein blaues Oberteil. Ein Foto findet sich auf der Fahndungs-Seite: https://s.rlp.de/ZyUhjw1

Wer hat die Jugendliche gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweich unter 06502 9157-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren