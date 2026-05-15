12 Personen im Auto - Fahrer alkoholisiert

Die jugendlichen Insassen befanden sich dabei teilweise quer über der Rückbank liegend und im Kofferraum sitzend ohne jegliche Sicherung

im Fahrzeug auf dem Rückweg einer Vatertags-Veranstaltung. Zusätzlich konnten in der Atemluft des Fahrers 1,1 Promille nachgewiesen werden. Diesem wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.



Die Polizei nimmt diesen Vorfall zum Anlass, eindringlich auf die erheblichen Gefahren von Alkohol am Steuer und leichtsinnigem Verhalten im Straßenverkehr hinzuweisen. Bereits geringe Mengen Alkohol beeinträchtigen Reaktionsfähigkeit, Wahrnehmung und Urteilsvermögen erheblich. Besonders bei jungen Fahrerinnen und

Fahrern werden Risiken oftmals unterschätzt. Ebenso lebensgefährlich ist die unzureichende Sicherung von Fahrzeuginsassen. Sicherheitsgurte können bei Verkehrsunfällen Leben retten und schwere Verletzungen verhindern. Personen im Kofferraum oder ungesichert im Fahrzeug haben bei plötzlichen Bremsmanövern oder Kollisionen kaum eine Überlebenschance. Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer, Verantwortung zu übernehmen, sich an die geltenden Vorschriften zu halten und niemals alkoholisiert ein Fahrzeug zu führen.

Verkehrssicherheit geht alle an.



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