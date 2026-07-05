12-jährige aus Welschbillig vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Nach Angaben der Eltern habe sie zuletzt die Kirmes in Welschbillig besucht und sei von dort nicht nach Hause zurückgekehrt. Seither ist der Aufenthaltsort unbekannt. Derzeit liegen keine konkreten Hinweise auf eine Straftat vor.



Personenbeschreibung:



- ca. 1,60m groß

- dunkle Haare mit rötlichem Akzent im Nacken

- bekleidet mit schwarzem Top, Jeans und schwarzen Vans-Schuhen



Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der Kaya Eisenhardt oder zum Aufenthalt in der vergangenen Nacht, richten Sie bitte an an die Polizeiinspektion Schweich (Tel. 06502 9157 0) oder per Mail an PISchweich(at)polizei.rlp.de sowie jede andere Polizeidienststelle.



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