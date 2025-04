12. Internationales Motorradsymposium in Neuerburg

Unterstützt wird die Polizei hierbei unter anderem von den Polizeien aus Belgien, Luxemburg, den Niederlanden und NRW, der Landesverkehrswacht Rheinland-Pfalz, DEKRA, ADAC, DRK, der Rennleitung 110, der Eifel Tourismus GmbH, der Kreisverkehrswacht Bitburg-Prüm sowie erfahrenen Fahrlehrern aus dem Eifelkreis.



Das Symposium verfolgt das Ziel, die Motorradsicherheit zu erhöhen und die hohe Zahl der Verkehrsunfälle mit motorisierten Zweirädern in der Eifel zu verringern. Dies wollen wir mit unserer Konzeption "Motorradfahren in der Eifel - aber sicher!" erreichen.



Was Sie erwartet:



- Fachvorträge von Expertinnen und Experten u. a. von DEKRA,

ADAC Mittelrhein, dem DRK, der Rennleitung 110 sowie einem

Polizeiseelsorger



- Praktische Fahrübungen am Nachmittag - unter Anleitung

erfahrener Fahrlehrer



- Infostände rund ums sichere Motorradfahren



- Austausch mit Profis und Gleichgesinnten aus dem In- und Ausland



Zur Teilnahme an den Fahrübungen ist ein eigenes Motorrad sowie vollständige Schutzbekleidung erforderlich.



Teilnahmegebühr:



23,50 EUR pro Person, inklusive Verpflegung an beiden Tagen.



Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung und unter Haftungsausschluss des Veranstalters.



Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung unter https://s.rlp.de/jR0MC möglich.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle



Marc Fleischmann

Telefon: 0651 983 40021

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





