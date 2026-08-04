11-jähriger Junge bei Verpuffung schwer verletzt



Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es beim Spielen mit Deo, Haarspray und Feuer zu einer Verpuffung, durch die der Junge Brandverletzungen erlitt. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik gebracht.

Die genauen Umstände des Geschehens sowie die Frage, welche Handlungen den einzelnen beteiligten Kindern zuzuordnen sind, sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zum Schutz der betroffenen Kinder und aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens wird um Verständnis gebeten, dass derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden können.



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