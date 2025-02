1. Nachtragsmeldung: Aktueller Einsatz in Gerolstein

Das Umfeld des Wohnanwesens, in welchem sich die Tat ereignete, ist weiträumig gesperrt.



Gegen 9:55 Uhr meldete eine der beiden geschädigten Personen, die im Auftrag des Jugendamtes einen vor Ort Termin in der Ortslage Gees wahrnahmen, der Polizei, dass ihr Kollege soeben mit einem Messer angegriffen worden sei.

Beide Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg in ein Krankenhaus.



Die Polizei hat aufgrund dieser Meldung und der Tatsache, dass der Tatverdächtige sich mit weiteren Familienmitgliedern in seinem Anwesen aufhält, das Gebäude zunächst umstellt.



