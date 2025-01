-Pressesofortmneldung- Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person auf der B 410; Suche nach weißem Kastenwagen

Ein PKW stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Die Unfallstelle ist aktuell für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme voll gesperrt.



In diesem Zusammenhang wird ein weißer Transporter bzw. Kastenwagen gesucht, welcher in Richtung Arzfeld gefahren ist. Dieser könnte in Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall stehen.



Zeugen, welche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Prüm zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizei Prüm



Telefon: 06551-9420





