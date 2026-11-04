Demnach kam es vermutlich in der Nacht von Samstag, den 31.10.2026 auf Sonntag, den 01.11.2026 zur Ablagerung von einer Vielzahl an Altreifen.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der 06592-96260 bei der Polizeiinspektion Daun zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
Maike Lehnen, PK´in
Mainzer Str. 19
54550 Daun
06592/96260
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- Illegale Müllablagerung von Altreifen-