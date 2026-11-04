- Illegale Müllablagerung von Altreifen

Am Montag, den 02.11.2026 wurde der Polizeiinspektion Daun mitgeteilt, dass es zu einer illegalen Müllablagerung im Waldgebiet im Bereich des Neubaugebietes nahe der Ortslage Oberstadtfeld gekommen ist.





Demnach kam es vermutlich in der Nacht von Samstag, den 31.10.2026 auf Sonntag, den 01.11.2026 zur Ablagerung von einer Vielzahl an Altreifen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der 06592-96260 bei der Polizeiinspektion Daun zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Maike Lehnen, PK´in

Mainzer Str. 19

54550 Daun

06592/96260

pidaun@polizei.rlp.de



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