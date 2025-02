++ Folgemeldung: Geldautomatensprengung in Kordel

Nach der Geldautomatensprengung in Kordel in der vergangenen Nacht liegen neue Erkenntnisse vor.



Die Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen.



Ersten Zeugenaussagen zufolge, handelte es sich bei dem durch die unbekannten Täter genutzten Fahrzeug wahrscheinlich um einen dunklen Audi RS3.

Das Fahrzeug wurde während der Tat in unmittelbarer Nähe der Bankfiliale im Kreuzfeld abgestellt.

Die mutmaßlich drei Tatverdächtigen flohen nach der Tat mit dem Fahrzeug in Richtung Welschbillig.

Am Fahrzeug waren TR-Kennzeichen angebracht.

Der durch die Tat entstandene Schaden liegt nach derzeitiger Schätzung im unteren sechsstelligen Euro-Bereich.



Zeugen, die weitere Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, oder in der Nacht ein entsprechendes Fahrzeug beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0651-983 43390 mit der Kripo Trier in Verbindung zu setzen.



