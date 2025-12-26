In beiden Fällen wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen, um in das Haus zu gelangen. In einem Fall wurde Schmuck entwendet.
Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez unter der Telefonnummer 06432-6010 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Diez
Telefon: 06432-6010
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Zwei Wohnungseinbrüche in Holzheim - Zeugen gesucht
