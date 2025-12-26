Zwei Wohnungseinbrüche in Holzheim - Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Mittwoch, 24.12.2025, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 25.12.2025, 16:40 Uhr kam es in der Straße "Schöne Aussicht" in 65558 Holzheim zu zwei Wohnungseinbrüchen.

In beiden Fällen wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen, um in das Haus zu gelangen. In einem Fall wurde Schmuck entwendet.



Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez unter der Telefonnummer 06432-6010 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell