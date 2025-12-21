Zwei Tageswohnungseinbrüche in Ransbach-Baumbach - Zeugen gesucht

Am Samstag, den 20.12.2025, kam es im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 19:30 Uhr zu zwei Tageswohnungseinbrüchen in der Oststraße sowie der Masselbachstraße in 56235 Ransbach-Baumbach.





In beiden Fällen wurden ebenerdig gelegene Fenster oder Türen gewaltsam aufgehebelt und die Wohnhäuser deliktstypisch durchsucht.

Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.



Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur unter der Telefonnummer 02602-92260 oder per E-Mail an pimontabaur@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell