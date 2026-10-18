Zwei PKW-Fahrer unter Einfluss berauschender Mittel

Um 10:50 Uhr wurde ein 28-jähriger PKW-Fahrer in der Koblenzer Straße von Montabaur einer Kontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer wurden drogentypische Konsumanzeichen festgestellt und ein Drogentest verlief positiv auf Marihuana. Dem Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt und zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Um 16:30 Uhr wurde dann ein 21-jähriger PKW-Fahrer aus Marburg in der Straße Am Driesch in Dernbach/WW kontrolliert. Auch dieser junge Autofahrer stand unter dem Einfluss von Cannabisprodukten und auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Beide Fahrzeugführer haben sich nun in Ordnungswidrigkeitenverfahren zu verantworten.



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