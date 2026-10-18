Montabaur
Zwei PKW-Fahrer unter Einfluss berauschender Mittel

Symbolbild

dpa

Am 18.10.2026 wurden im Dienstgebiet der PI Montabaur zwei PKW-Fahrer festgestellt, die ihr Kraftfahrzeug unter Drogeneinfluss führten.

Lesezeit 1 Minute

Um 10:50 Uhr wurde ein 28-jähriger PKW-Fahrer in der Koblenzer Straße von Montabaur einer Kontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer wurden drogentypische Konsumanzeichen festgestellt und ein Drogentest verlief positiv auf Marihuana. Dem Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt und zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Um 16:30 Uhr wurde dann ein 21-jähriger PKW-Fahrer aus Marburg in der Straße Am Driesch in Dernbach/WW kontrolliert. Auch dieser junge Autofahrer stand unter dem Einfluss von Cannabisprodukten und auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Beide Fahrzeugführer haben sich nun in Ordnungswidrigkeitenverfahren zu verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren