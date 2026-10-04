Montabaur/Wirges
Zwei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am 02.10.2026 um 19:50 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der PI Montabaur eine 35-jährige Fahrerin eines E-Scooters in der Bahnallee in Montabaur.

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Die Frau wies bei der Überprüfung ihrer Fahrtauglichkeit Hinweise auf einen aktuellen Betäubungsmittelkonsum auf und gab an, dass sie regelmäßig Drogen nehmen würde. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Da sie bereits zum zweiten Mal wegen des gleichen Delikts auffällig wurde, droht ihr nun ein Bußgeld in Höhe von 1000 Euro.
Am 03.10.2026 um 21:40 Uhr wurde dann ein 29-jähriger PKW-Fahrer in Wirges in der Straße Auf der Klaus einer Kontrolle unterzogen. Auch bei ihm ergab sich Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Drogentest bestätigte dies und verlief positiv auf THC. Auch diesem Fahrer wurde die Weiterfahrt nicht gestattet und dem Oberwesterwälder eine Blutprobe entnommen. Beide Fahrzeugführer müssen sich nun in Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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