Zwei Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Bei dem Fahrzeugführer ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum, weswegen ihm ein Drogentest angeboten wurde. Dieser reagierte positiv auf die Stoffgruppen Amphetamin und Metamphetamin. Aufgrund dessen wurde dem Betroffenen zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Um 02:20 Uhr wurde dann ein weiterer Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle in Mogendorf unterzogen. Auch hier zeigten sich drogentypische Auffallerscheinungen. Der Fahrzeugführer gab an, dass er regelmäßig Marihuana konsumieren würde. Dem Betroffenen wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Beide Fahrzeugführer müssen sich nun in Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur

N. Franz, POK'in

Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell