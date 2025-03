Zwei Einbrüche in Westerburg

Unbekannte Täter versuchten vergeblich im Zeitraum 03.03.2025, 19:30 Uhr bis 04.03.2025, 08:30h, in eine Physiotherapiepraxis in der Jahnstraße in Westerburg einzudringen.

Bei dem Versuch wurde die Eingangstür erheblich beschädigt, so dass ein Schaden von ca. 2500EUR entstand.



Zu einem vollendeten Einbruchsdiebstahl kam es im Zeitraum 03.03.2025, 22:00 bis 04.03.2025. 09:00h, in eine Eisdiele in der Wörthstraße in Westerburg: Unbekannte Täter brachen die Eingangstür auf und entwendeten einen geringen Betrag an Tageseinnahmen. Der Sachschaden wird auf ca. 1200EUR geschätzt.



Mögliche Beobachtungen, die im Zusammenhang mit den Taten festgestellt worden sind, können der Polizei in Westerburg mitgeteilt werden.



