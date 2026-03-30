Alpenrod Zwei Bagger auf Baustelle übers Wochenende aufgeschlossen und mit Farbe besprüht - Zeugen gesucht! Polizeidirektion Montabaur (ots) 30.03.2026, 13:54 Uhr

i Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Patrick Pleul/dpa

Zwischen dem 27.03.2026 gegen 16 Uhr und dem 30.03.2026 gegen 08 Uhr kam es auf einer Baustelle nahe der Alpenroder Hütte in Alpenrod zu einem versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls und einer Sachbeschädigung mittels Graffiti.

Hierbei wurden an zwei dort abgestellten Bagger die Türen mittels Schlüssels aufgeschlossen und sowohl von außen als auch von innen mit Graffiti besprüht. Der entstandene Schaden beläuft sich im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg

Tel.: 02662-95580





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