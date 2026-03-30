Hierbei wurden an zwei dort abgestellten Bagger die Türen mittels Schlüssels aufgeschlossen und sowohl von außen als auch von innen mit Graffiti besprüht. Der entstandene Schaden beläuft sich im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden.
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Polizeiinspektion Hachenburg
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Zwei Bagger auf Baustelle übers Wochenende aufgeschlossen und mit Farbe besprüht - Zeugen gesucht!
Hierbei wurden an zwei dort abgestellten Bagger die Türen mittels Schlüssels aufgeschlossen und sowohl von außen als auch von innen mit Graffiti besprüht. Der entstandene Schaden beläuft sich im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden.