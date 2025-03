Zimmerbrand in Einfamilienhaus

Hachenburg. Am Mittwoch, 12.03.2025, gegen 14:45 Uhr, wurden die Löschzüge der Feuerwehr Hachenburg zum Brand in einem Wohnhaus in der Bachstraße Hachenburg alarmiert.

Hachenburg (ots) -



Hachenburg.Am Mittwoch, 12.03.2025, gegen 14:45 Uhr, wurden die Löschzüge der Feuerwehr Hachenburg zum Brand in einem Wohnhaus in der Bachstraße Hachenburg alarmiert.

Dort war es zum Brandausbruch in einem Zimmer des Hauses gekommen. Als erste Wehrkräfte eintrafen, befand sich ein Zimmer im Erdgeschoß im Vollbrand.

Bewohner des Anwesens konnten dieses rechtzeitig verlassen, weitere Personen waren nicht gefährdet. Ebenso konnte durch den Einsatz der Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf weitere Geschosse des Hauses verhindert werden.

Das Zimmer mitsamt Inventar wurde durch den Brand stark beschädigt, der Brandschaden beläuft sich auf eine fünfstellige Summe.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

Im Einsatz waren 27 Wehrleute der Feuerwehr Hachenburg.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell