Der geschätzt 35jährige Mann soll die Jugendlichen geschlagen und deren E-Roller auf den Borden geworfen haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Ems in Verbindung zu setzen.
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56130 Bad Ems
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Zeugenaufruf
Der geschätzt 35jährige Mann soll die Jugendlichen geschlagen und deren E-Roller auf den Borden geworfen haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Ems in Verbindung zu setzen.