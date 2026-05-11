Nassau
Zeugenaufruf
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am Sonntagabend soll es gegen 19:00 Uhr im Freiherr-vom-Stein Park in Nassau zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und drei Jugendlichen gekommen sein.

Der geschätzt 35jährige Mann soll die Jugendlichen geschlagen und deren E-Roller auf den Borden geworfen haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Ems in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Ems
Viktoriaallee 21
56130 Bad Ems

Telefon: 02603/970-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren