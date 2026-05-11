Zeugenaufruf

Am Sonntagabend soll es gegen 19:00 Uhr im Freiherr-vom-Stein Park in Nassau zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und drei Jugendlichen gekommen sein.

Der geschätzt 35jährige Mann soll die Jugendlichen geschlagen und deren E-Roller auf den Borden geworfen haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Ems in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Ems

Viktoriaallee 21

56130 Bad Ems



Telefon: 02603/970-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell