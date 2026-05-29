Zeugenaufruf zu Badeunfall in Birlenbach

Im Zusammenhang mit dem tödlichen Badeunfall eines 11-jährigen Jungen im Freibad in Birlenbach bittet die Kriminalpolizei Montabaur um weitere Hinweise.

Insbesondere werden Personen gesucht, die den Vorfall unmittelbar beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Angaben zum Geschehen machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Montabaur unter der Telefonnummer 02602/9226-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0





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