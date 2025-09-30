Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht in Marienrachdorf

Durch das verursachende Fahrzeug wurde ein geparktes Fahrzeug beim Wenden/Rückwärtsfahren beschädigt. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit.

Aufgrund der vorgefundenen Fahrzeugteile dürfte es sich bei dem Verursacher um einen Mercedes Vito handeln, der hinten auf der Fahrerseite beschädigt ist. Außerdem dürfte dieser mit gelblicher Anhaftung bedeckt oder gelblich lackiert sein.



Zeitgleich kam es zu einem Diebstahl einer Warnbake aus einer Baustellenabsperrung.



Zeugen, die Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug oder der entwendeten Warnbake machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Montabaur, Tel: 02602 - 92260, zu melden.



