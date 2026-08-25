Zeugenaufruf – Polizei sucht Geschädigten und weitere Zeugen





Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen insgesamt vier Tatverdächtige Kleidungsstücke aus mindestens vier Geschäften entwendet haben. Im Anschluss flüchteten die Tatverdächtigen zu Fuß über die Fußgängerbrücke in Richtung der Kassenautomaten am Hauptparkplatz.



Zwei der Tatverdächtigen konnten unmittelbar nach der Tat im Nahbereich festgenommen werden. Die beiden weiteren Tatverdächtigen sind derzeit flüchtig.



Auf dem Hauptparkplatz sollen die Tatverdächtigen nach bisherigen Zeugenaussagen eine männliche Person angegangen und versucht haben, deren mitgeführte Tasche zu entwenden. Dem bislang unbekannten Mann gelang es offenbar, sich gegen die Tatverdächtigen zur Wehr zu setzen und diese in die Flucht zu schlagen.



Der Geschädigte entfernte sich anschließend vermutlich vom Tatort. Seine Identität ist bislang nicht bekannt.



Die Polizeiinspektion Montabaur bittet den bislang unbekannten Geschädigten dringend, sich bei der Polizei zu melden. Ebenso werden Zeuginnen und Zeugen gesucht, die den Vorfall auf dem Hauptparkplatz des Fashion Outlet Centers beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Montabaur entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0





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