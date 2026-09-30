Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verstieß demnach in einer dortigen Linkskurve gegen das Rechtsfahrgebot, indem er die Kurve schnitt und dadurch auf die Fahrbahn des entgegenkommenden Verkehrs geriet. Ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer konnte eine Kollision nur durch das ausweichen nach rechts verhindern, wodurch es zu einer Kollision mit einem angrenzenden Baum kam.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen SUV (amerikanischer Fahrzeugtyp) gehandelt haben.

Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der Polizei in Hachenburg unter der Telefonnummer 02662-95580 zu melden.



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Polizeidirektion Montabaur

PI Hachenburg



Telefon: 02662-95580





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