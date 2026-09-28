Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Der Unfallverursacher überholte hierbei einen grauen Opel Corsa mit Westerwälder Kennzeichen. Beim Wiedereinordnen kam es zum Zusammenstoß mit dem geschädigten PKW. Anschließend verließ der Unfallverursacher unerlaubt die Unfallörtlichkeit.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um eine schwarze Limousine handeln. Näheres zum Fabrikat oder Kennzeichen des Wagens ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der Polizei in Montabaur zu melden.



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Polizeiinspektion Montabaur

M. Brandscheidt, PHK'in

SB: M. Jächel, PK



Telefon: 02602-9226-0





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