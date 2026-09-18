Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden - Beteiligung eines Kindes

In den Verkehrsunfall, bei dem es zu keinem Personenschaden kam, soll auch ein Kind involviert gewesen sein. Zur Aufklärung des Unfallgeschehens bittet die Polizei um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung hinsichtlich des Unfallherganges selbst und ob Angaben zu einem etwa 1,5m - 1,6m großen, derzeit unbekannten Kindes mit gelbem Pullover gemacht werden können.
Hinweise werden unter 06432-6010 an die PI Diez erbeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Diez
Goethestraße 9
65582 Diez
Telefon: 06432-6010
i.A: PHK S. Schmidt
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In den Verkehrsunfall, bei dem es zu keinem Personenschaden kam, soll auch ein Kind involviert gewesen sein. Zur Aufklärung des Unfallgeschehens bittet die Polizei um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung hinsichtlich des Unfallherganges selbst und ob Angaben zu einem etwa 1,5m - 1,6m großen, derzeit unbekannten Kindes mit gelbem Pullover gemacht werden können.