Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden - Beteiligung eines Kindes

Am Freitag, dem 18.09.2026, gegen 10:15 Uhr, ereignete sich in der Kirberger Straße in Kaltenholzhausen eine Verkehrsunfallflucht, bei dem zunächst ein PKW von der Fahrbahn abkam und Sachschaden verursachte.

In den Verkehrsunfall, bei dem es zu keinem Personenschaden kam, soll auch ein Kind involviert gewesen sein. Zur Aufklärung des Unfallgeschehens bittet die Polizei um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung hinsichtlich des Unfallherganges selbst und ob Angaben zu einem etwa 1,5m - 1,6m großen, derzeit unbekannten Kindes mit gelbem Pullover gemacht werden können.



Hinweise werden unter 06432-6010 an die PI Diez erbeten.



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