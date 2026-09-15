Montabaur
Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Montabaur. Auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in der Alleestraße 16b in Montabaur kam es heute gegen 18:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Die Fahrerin eines dunklen PKWs, fuhr beim Rückwärtsausparken im Bereich des Haupteinganges gegen eine querende Fußgängerin. Diese wurde durch den Zusammenstoße verletzt. Obwohl die Zeugin auf sich aufmerksam machte und gegen den PKW klopfte, entfernte sich sie Fahrerin von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der Polizei in Montabaur zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur
PHK Scheidt

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren