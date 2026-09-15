Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Montabaur. Auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in der Alleestraße 16b in Montabaur kam es heute gegen 18:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Die Fahrerin eines dunklen PKWs, fuhr beim Rückwärtsausparken im Bereich des Haupteinganges gegen eine querende Fußgängerin. Diese wurde durch den Zusammenstoße verletzt. Obwohl die Zeugin auf sich aufmerksam machte und gegen den PKW klopfte, entfernte sich sie Fahrerin von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der Polizei in Montabaur zu melden.



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PHK Scheidt



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