Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Nastätten



Ein Kraftfahrzeug fuhr in die im Kreisel befindlichen Gabionen und beschädigte diese erheblich.

Am Fahrzeug dürften ebenfalls erhebliche Schäden entstanden sein, da zahlreiche Fahrzeugteile vor Ort aufgefunden wurden.

Anhand der aufgefundenen Fahrzeugteile, besteht aktuell der Verdacht, dass es sich um einen Transporter bzw. Lieferwagen handelt.

Ermittlungen hinsichtlich der Fahrzeugteile sind derzeit im Gange.

Der Verursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in St. Goarshausen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion St. Goarshausen



Telefon: 06771-93270





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