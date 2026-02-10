Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit PKW

Polizeidirektion Montabaur
Am frühen Dienstagabend gegen 17:00 Uhr befuhr eine 50-jährige PKW-Fahrerin aus dem Rhein-Lahn-Kreis die Bäderstraße in der Ortslage Holzhausen a.d.H., als sie vermutlich auf Grund von Sekundenschlafs die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und infolgedessen mit einer dort befindlichen Verkehrsinsel kollidierte. An ihrem Fahrzeug und an der Verkehrsinsel entstand jeweils Sachschaden. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet.

Zeugen des Verkehrsunfall werden gebeten sich mit der zuständigen Polizei in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion St. Goarshausen

Telefon: 06771 / 9327 - 0


