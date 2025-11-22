Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Am 22.11.2025, gegen 10 Uhr, kam es im Bereich der B260 zwischen den Ortslagen Bad Ems und Fachbach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.



Der Unfallverursacher befuhr die Strecke von Bad Ems kommend und überholte einen weiteren PKW in einer langgezogenen Rechtskurve. Der entgegenkommende Fahrzeugführer musste dem Überholenden ausweichen um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Durch das Ausweichen kollidierte dieser mit der Schutzplanke. Sowohl der überholende PKW, als auch der überholte PKW setzten die Fahrt ungehindert fort.

Der/die Fahrer*in des überholten PKW wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Ems zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Bad Ems

PK Friesenhahn



Telefon: 02603 9700





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell