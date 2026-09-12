Der Fahrzeugführer beabsichtigte eine Fahrzeugkolonne bei unklarer Verkehrslage zu überholen, wodurch der Gegenverkehr stark abbremsen und ausweichen musste. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es nicht.
Geschädigte / Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Westerburg zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Westerburg
POK'in Rausch
Telefon: 02663-9805-0
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Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung