Waldmühlen/Rennerod
Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am Samstag, den 12.09.2026, gegen 10:10 Uhr kam es auf der B 54 zwischen Waldmühlen und Rennerod zu einem gefährlichen Überholmanöver, verursacht durch einen roten Ford Pickup.


Der Fahrzeugführer beabsichtigte eine Fahrzeugkolonne bei unklarer Verkehrslage zu überholen, wodurch der Gegenverkehr stark abbremsen und ausweichen musste. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es nicht.
Geschädigte / Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Westerburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
POK'in Rausch
Telefon: 02663-9805-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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