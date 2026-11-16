Rennerod
Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung auf der B54
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Am Montag, den 16.11.2026, gegen 17:24 Uhr, kam es auf der B54 zwischen Rennerod und dem Ortsteil Emmerichenhain zu einer Straßenverkehrsgefährdung.



Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Pkw mehrfach auf die Gegenfahrbahn und damit in den Gegenverkehr. Hierdurch könnten entgegenkommende Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein.

Die Polizeiinspektion Westerburg bittet mögliche Geschädigte sowie Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum betreffenden Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 02663 9805-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-98050


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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