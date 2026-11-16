Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Pkw mehrfach auf die Gegenfahrbahn und damit in den Gegenverkehr. Hierdurch könnten entgegenkommende Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein.
Die Polizeiinspektion Westerburg bittet mögliche Geschädigte sowie Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum betreffenden Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 02663 9805-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Westerburg
Telefon: 02663-98050
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Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung auf der B54