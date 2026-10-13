Zeugenaufruf nach Einbruch in Solarpark in Unnau, Schwimmbadstraße

Unbekannte bogen im rückwärtigen Bereich, in der Nähe zum Freibad gesehen, einen Maschendrahtzaun auf. Ein Betreten des Parkes dürfte durch die unbekannten Täter möglich gewesen sein. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Schaden an der Umzäunung dürfte sich auf 200EUR belaufen.

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