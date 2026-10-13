Hachenburg
Zeugenaufruf nach Einbruch in Solarpark in Unnau, Schwimmbadstraße
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

In dem Zeitraum vom 12.10.2026, 17:00 Uhr bis 13.10.2026, 11:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in den Solarpark in Unnau, Schwimmbadstraße.

Unbekannte bogen im rückwärtigen Bereich, in der Nähe zum Freibad gesehen, einen Maschendrahtzaun auf. Ein Betreten des Parkes dürfte durch die unbekannten Täter möglich gewesen sein. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Schaden an der Umzäunung dürfte sich auf 200EUR belaufen.
Etwaige Hinweise auf tatverdächtige Personen oder Fahrzeuge erbittet die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per E-Mail unter pihachenburg@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
Adolf-Münch-Weg 12
57627 Hachenburg

Telefon: 02662/9558-0


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