Zeugenaufruf nach Diebstahl von Baustoffen in Becheln

Im vermuteten Tatzeitraum vom 29.01.2025 bis zum 30.01.2025 wurden vom Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses in Becheln zwei Paletten voll mit Säcken Außenputz von bisher unbekannten Tätern entwendet.



Bereits im Tatzeitraum vom 16.01.2025 bis zum 21.01.2025 wurden 18 Paletten Pflastersteine vom Friedhofsparkplatz in Bad Ems entwendet.

Auf Grund der Art und der Menge des entwendeten Diebesgutes, ist zum einen von einem Tatzusammenhang und von der Nutzung eines entsprechend großen Fahrzeuges auszugehen.

Zeugen, die Auffälligkeiten, Feststellungen oder sonstige sachdienliche Hinweise bzgl. den beiden Taten machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Bad Ems (02603 9700, pibadems.wache@polizei.rlp.de) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Bad Ems

Telefon: 02603-9700



Litty, PHK





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell