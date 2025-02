Zeugenaufruf: Körperlicher Angriff im Lidl-Markt

Am Mittwoch, den 05.02.2025 zwischen 19:15 und 19:25 Uhr, kam es im Lidl-Markt in Höhr-Grenzhausen zu einem körperlichen Angriff auf einen 52-jährigen Mann.



Der unbekannte Täter wurde ungeduldig an der Kasse, griff den Mann an und schlug ihn nieder.

Das Opfer erlitt Verletzungen im Kopfbereich.



Der Täter wird als ca. 25-30 Jahre alt, 170-180 cm groß und von normaler Statur beschrieben.



Er trug schwarze Kleidung und eine schwarze Wollmütze mit umgekrempelten Saum und runden Logo (weiß-rot).



Die Polizei Höhr-Grenzhausen bittet dringend um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02624/9402-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Höhr-Grenzhausen

Telefon: 02624-9402-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell