Zeugen gesucht! Verkehrsunfallflucht mit verletzter Fahrradfahrerin in Diez

In Höhe der Hausnummer 22 fuhr ein schwarzer PKW aus einer Parklücke, ohne auf die Fahrradfahrerin zu achten. Bei dem anschließenden Zusammenstoß fiel die Fahrradfahrerin von ihrem Fahrzeug und verletzte sich. Im Schock setzte sie sich wieder auf ihr Fahrrad und fuhr weiter. Im weiteren Verlauf brach sie zusammen und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen PKWs entfernte sich ebenfalls vom Unfallort und meldete sich nicht bei der Polizei.



Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Diez zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell