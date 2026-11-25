Demnach habe der Geschädigte mit dem Pkw die Hauptstraße aus Richtung Nistertal befahren. Der derzeit unbekannte Fahrer eines blaufarbenen Linienbusses befuhr die Hauptstraße, entgegensetzt aus Richtung Hachenburg kommend. In dem Kurvenbereich touchierte bzw. rammte der unbekannte Fahrer des Busses den entgegenkommenden Pkw des Geschädigten an der vorderen linken Fahrzeugfront. Der Unfallverursacher entfernte sich hiernach mit dem Linienbus unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe an dem Pkw des Geschädigten soll im mittleren, vierstelligen Bereich liegen. Der Linienbus dürfte im hinteren, linken Bereich beschädigt sein. Weitere Details zu dem Bus liegen derzeit nicht vor.



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