Zeugen gesucht! Tageswohnungseinbruch und Brand in Diez

Am Samstag, dem 20.12.2025 zwischen 17:30-19:30 Uhr kam es in Diez, in der Straße In den Wingerten, zu einem Tageswohnungseinbruch.





Zudem wurde am 20.12.2025 um 19:40 Uhr ein Brand in der alten Postfiliale in der Wilhelmstraße in Diez gemeldet.



Sollten Sie in diesen Zeiträumen bzw. kurz zuvor oder danach verdächtige Personen oder Fahrzeuge oder anderweitige ungewöhnliche Wahrnehmungen gemacht haben, melden Sie sich bitte mit sachdienlichen Hinweisen bei der Polizei in Diez.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432 6010





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell