Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.
Es wurde ein Strafverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet.
Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Westerburg
Jahnstraße 5
56457 Westerburg
Tel.: 02663 9805-0
E-Mail: piwesterburg.wache@polizei.rlp.de
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***Zeugen gesucht*** nach Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz
Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.