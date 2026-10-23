Hellenhahn-Schellenberg
Zeugen gesucht: Gefährliches Überholmanöver auf der B255 bei Hellenhahn-Schellenberg
Symbolbild
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Monika Skolimowska/dpa

Am Freitag, 23.10.2026, kam es auf der Bundesstraße 255 zwischen Hellenhahn-Schellenberg und Rennerod zu einem gefährlichen Überholmanöver.

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Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Verkehrsteilnehmer die B255 in Fahrtrichtung Rennerod, als ihm in einer Linkskurve plötzlich ein entgegenkommender Pkw auf seiner Fahrspur auffiel. Das Fahrzeug überholte zu diesem Zeitpunkt offenbar mehrere Fahrzeuge. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste der Mitteiler in die Bankette ausweichen. Der überholende Pkw fuhr anschließend zwischen dem Mitteiler und dem überholten Fahrzeug hindurch. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen blauen oder schwarzen BMW der 3er-Reihe mit einem Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk LDK gehandelt haben. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeug beziehungsweise dessen Fahrer geben können, sich bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-98050


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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