Niederneisen
Wohnungseinbruchsdiebstahl - Zeugen gesucht
In der Zeit vom 22.01.26.01.2026 kam es in der Straße Auf der Wacht in 65629 Niederneisen zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl.

In der Zeit vom 22.01.-26.01.2026 kam es in der Straße Auf der Wacht in 65629 Niederneisen zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl.
Sollten Sie Wahrnehmungen gemacht haben, die in Verbindung mit dem Einbruch stehen könnten, melden Sie sich bitte umgehend bei der Polizei in Diez.
Da erfahrungsgemäß potentielle Einbruchsobjekte durch die Täter im Vorfeld ausbaldowert werden, sind auch Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in den Tagen vor der Tat von Relevanz.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Diez
Telefon: 06432-6010


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

