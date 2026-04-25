Der oder die Täter entwendeten Bargeld, Goldschmuck und eine Spielekonsole. Die Terrassentür des Mehrfamilienhauses wurde mit brachialer Gewalt aufgehebelt. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen von möglichen Zeugen nimmt die Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260 entgegen.
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Wohnungseinbruch in Wirges
Der oder die Täter entwendeten Bargeld, Goldschmuck und eine Spielekonsole. Die Terrassentür des Mehrfamilienhauses wurde mit brachialer Gewalt aufgehebelt. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen von möglichen Zeugen nimmt die Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260 entgegen.