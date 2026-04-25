Wohnungseinbruch in Wirges

In der Nacht vom 24. auf den 25.04.2026 drangen unbekannte Täter in der Breslauer Straße in Wirges über ein rückwärtige Terrassentür in die Wohnung des Geschädigten ein.

Der oder die Täter entwendeten Bargeld, Goldschmuck und eine Spielekonsole. Die Terrassentür des Mehrfamilienhauses wurde mit brachialer Gewalt aufgehebelt. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen von möglichen Zeugen nimmt die Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260 entgegen.



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